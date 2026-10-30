Звезда "Голодных игр" сделала пластику за $30 тысяч: теперь ее не узнать (фото)

36-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс сделала несколько пластических операций стоимостью 30 000 долларов, чтобы выглядеть "моложе".

Звезда "Голодных игр", судя по всему, прибегла к ряду косметических процедур, которые существенно изменили её внешность. По оценкам пластических хирургов, стоимость таких вмешательств может превышать 30 000 долларов. Об этом пишет Page Six.

Дженнифер Лоуренс изменила внешность

Доктор Сэмюэл Голпаниан, сертифицированный пластический и эстетический хирург, рассказал изданию, что 36-летняя обладательница премии "Оскар", по всей видимости, внесла незначительные коррективы в область глаз и бровей, благодаря чему её лицо стало выглядеть "светлее и моложе".

"Прежде всего, я считаю, что Дженнифер Лоуренс выглядит великолепно. Она очень красиво стареет, и независимо от того, делала ли она какие-то процедуры или нет, она выглядит свежо и очень естественно", — отметил Голпаниан.

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Хирург пояснил, что, сравнивая старые фотографии Лоуренс с более поздними снимками, он заметил разницу в форме её верхних век.

"Если посмотреть на её ранние фотографии, в частности на область вокруг глаз, можно заметить некоторое провисание кожи у внешних уголков бровей", — сказал он.

Дженнифер Лоуренс Фото: X (Twitter)

А на более свежих снимках глаза актрисы выглядят заметно более открытыми и свежими. Стала видна большая часть верхних век, особенно ближе к внешним уголкам, что придает лицу более сияющий и молодой вид.

Верхняя блефаропластика

По словам Голпаниана, вполне возможно, что звезда "Голодных игр" сделала верхнюю блефаропластику — операцию по удалению излишков кожи на верхних веках. Часто эту процедуру проводят вместе с подтяжкой бровей.

"В её случае я бы не исключал латеральную (боковую) подтяжку бровей, которая приподнимает наружные края бровей и помогает убрать кожу, нависающую над глазами, — пояснил он. — Эти две процедуры дополняют друг друга, поэтому вполне вероятно, что она сделала обе".

Доктор Шон Макналли, сертифицированный пластический хирург, также изучил фотографии Лоуренс и согласился, что её внешний вид соответствует результатам обеих процедур. Он отметил, что её брови выглядят несколько асимметричными: левая расположена чуть выше правой.

По оценке Макналли, стоимость таких двух процедур обычно составляет около 15 000 долларов (включая гонорар хирурга и расходы на клинику), однако у элитных пластических хирургов в Лос-Анджелесе или Беверли-Хиллз цена может достигать 30 000 долларов и более.

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