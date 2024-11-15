Беременная Дженнифер Лоуренс вышла на публику (фото)

Звезда посетила премьеру фильма об афганских женщинах. Она продюсировала картину.

Беременная Дженнифер Лоуренс продемонстрировала свой заметно округленный живот на премьере документального фильма "Хлеб и розы" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Голодные игры", которая ожидает рождения второго ребенка, шла по красной дорожке в черном готическом гламурном платье.

Элегантное платье с открытыми плечами имело бюст со шнуровкой, свободные сетчатые рукава и элегантную драпировку.

Дженнифер Лоуренс свела аксессуары к минимуму, продемонстрировав бриллиантовые серьги и золотое кольцо. Ее фирменные светлые волосы спадали на спину распущенными прядями, а челка была закреплена заколками.

Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

В прошлом месяце звезда "Голодных игр" подтвердила, что ждет второго ребенка от своего мужа Кука Марони. В начале 2022 года у супругов родился сын Сай.

Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

Беременная оскароносная знаменитость продюсировала документальный фильм Apple Original Films.

Снятая афганским режиссером Сахрой Мани, картина "Хлеб и розы" рассказывает об "опыте афганских женщин под Талибаном после того, как они взяли под контроль Кабул" в августе 2021 года.

Напомним, беременная Дженнифер Лоуренс вышла в свет.

Также Фокус писал о второй беременности Дженнифер Лоуренс.