34-летняя Дженнифер Лоуренс во второй раз беременна (фото)

Актриса воспитывает двухлетнего сына Сая. Мальчика назвали в честь известного художника.

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34-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс беременна вторым ребенком. Об этом пишет Vogue.

Звезда "Голодных игр" и ее муж, 40-летний галерист Кук Марони, ждут второго общего ребенка. Это подтвердил накануне представитель Лоуренс.

Маму одного ребенка заметили на прогулке с заметно округлившимся животом.

На фото Лоуренс выходит в белой футболке с красным свитером, завязанным на плече, и черной юбкой с низкой талией.

Дженнифер Лоуренс

Обладательница премии "Оскар" уже воспитывает 2-летнего сына Сая с Куком Марони. Лоуренс родила первенца в феврале 2022 года.

Мальчика назвали в честь любимого художника Марони, Сая Твомбли.

Дженнифер Лоуренс с мужем Фото: Getty Images

Тогда Дженнифер признавалась, что "вся ее жизнь... началась сначала", назвав сына своим "первым днем".

Впервые об отношениях актрисы и галериста стало известно в июне 2018 года. Уже в 2019 году Марони сделал возлюбленной предложение, и вскоре они сыграли пышную свадьбу в особняке Belcourt Castle в Ньюпорте. Свои отношения пара держит подальше от публики.

О поле и других подробностях относительно второго ребенка Дженнифер пока неизвестно.

Напомним, Дженнифер Лоуренс заметили на прогулке с сыном.

Также Фокус писал о редком свидании Дженнифер Лоуренс и Кука Марони.