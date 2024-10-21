34-річна Дженніфер Лоуренс вдруге вагітна (фото)

Акторка виховує дворічного сина Сая. Хлопчика назвали на честь відомого художника.

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34-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс вагітна другою дитиною. Про це пише Vogue.

Зірка "Голодних ігор" та її чоловік, 40-річний галерист Кук Мароні, чекають на другу спільну дитину. Це підтвердив напередодні представник Лоуренс.

Маму однієї дитини помітили на прогулянці з помітно округленим животом.

На фото Лоуренс виходить у білій футболці з червоним светром, завʼязаним на плечі, і чорною спідницею з низькою талією.

Дженніфер Лоуренс

Володарка премії "Оскар" уже виховує 2-річного сина Сая з Куком Мароні. Лоуренс народила первістка в лютому 2022 року.

Хлопчика назвали на честь улюбленого художника Мароні, Сая Твомблі.

Дженніфер Лоуренс з чоловіком Фото: Getty Images

Тоді Дженніфер зізнавалася, що "все її життя… почалося спочатку", назвавши сина своїм "першим днем".

Уперше про стосунки акторки та галериста стало відомо у червні 2018 року. Уже у 2019 році Мароні зробив коханій пропозицію, і незабаром вони зіграли пишне весілля в особняку Belcourt Castle у Ньюпорті. Свої стосунки пара тримає подалі від публіки.

Про стать та інші подробиці щодо другої дитини Дженніфер наразі невідомо.

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс помітили на прогулянці із сином.

Також Фокус писав про рідкісне побачення Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні.