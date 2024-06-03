Зірка "Голодних ігор" помічена на рідкісному побаченні з чоловіком (фото)

Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні одружені з 2019 року. Пара виховує маленького сина.

Американську акторку Дженніфер Лоуренс помітили на рідкісному побаченні з чоловіком, галеристом Куком Мароні. Про це пише Daily Mail.

Зірку "Голодних ігор" супроводжував її коханий під час прибуття в аеропорт імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку. Лоуренс вибрала для виходу джинсову сорочку оверсайз та мішкуваті сині джинси, які контрастували з червоними кросівками. Зокрема, акторка одягла темні сонцезахисні окуляри, а своє довге світле волосся залишила розпущеним. Також оскароносна зірка екрану тримала в руках бежеву сумку-тоут.

Тим часом Мароні продемонстрував чорний светр з круглим вирізом, джинси в тон і двоколірні кросівки Vans Old Skool.

Дженніфер Лоуренс з чоловіком

Кук Мароні та його обраниця одружилися у 2019 році на таємній церемонії. Шлюб став першим для обох знаменитостей.

Їхній первісток народився у лютому 2022 року, а після цього молоді батьки стали більше часу приділяти сім'ї та дитині, менше з'являючись на публіці. Дженніфер та Кук назвали свого спадкоємця на честь Сая Твомблі, американського художника-абстракціоніста 20 століття.

Дженніфер Лоуренс із сином Фото: Getty Images

Нагадаємо, Роберта Паттінсона помітили на рідкісному побаченні з коханою.

Також Фокус писав про появу Дженніфер Лоуренс на публіці в розкішному образі.