Дженніфер Лоуренс розповіла про подарунок Роберту Де Ніро на честь народження дитини

Навесні 2023 79-річний американський актор всьоме став батьком.

32-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс розповіла про подарунок Роберту Де Ніро на честь народження сьомої дитини. Про це пише Page Six.

Під час виступу в епізоді програми Watch What Happens Live with Andy Cohen зірку екрану запитали про її реакцію на новини про дитину Де Ніро та чи відправила вона колезі по цеху подарунок.

"Я зробила ще краще, я відправила няню", — зізналася Лоуренс. "Я дуже рада за нього".

"Ти позичила йому свою няньку?" — запитав Коен. "Це чудово. До речі, це найкращий подарунок".

"Звичайно, виспатися?" — зазначила Лоуренс, яка у лютому 2022 вперше стала мамою.

Дженніфер Лоуренс з чоловіком Куком Мароні Фото: Getty Images

У квітні 2023 Роберту Де Ніро його кохана Тіффані Чен народила сьому дитину, доньку Джію Вірджинію. Актор також є батьком шістьох дітей від попередніх стосунків.

Тим часом Лоуренс є мамою 16-місячного сина Сая від чоловіка Кука Мароні.

Роберт де Ніро та Тіффані Чен Фото: Getty Images

Рекламуючи свій новий фільм, зірка "Голодних ігор" поспілкувалася з 50-річною акторкою Камерон Діас і розповіла про виховання дітей зі своїм чоловіком.

"На щастя, мій чоловік — найкращий батько у всьому світі", — сказала Лоуренс про Мароні.

