Вагітна Дженніфер Лоуренс вийшла на публіку (фото)

Зірка відвідала премʼєру фільму про афганських жінок. Вона продюсувала картину.

Вагітна Дженніфер Лоуренс продемонструвала свій помітно округлений живіт на прем'єрі документального фільму "Хліб і троянди" в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Голодні ігри", яка очікує на народження другої дитини, йшла червоною доріжкою в чорній готичній гламурній сукні.

Елегантна сукня з відкритими плечима мала бюст зі шнурівкою, вільні сітчасті рукави та елегантне драпірування.

Дженніфер Лоуренс звела аксесуари до мінімуму, продемонструвавши діамантові сережки та золоту каблучку. Її фірмове світле волосся спадало на спину розпущеними пасмами, а чубчик було закріплено шпильками.

Дженніфер Лоуренс Фото: Getty Images

Минулого місяця зірка "Голодних ігор" підтвердила, що чекає другу дитину від свого чоловіка Кука Мароні. На початку 2022 року в подружжя народився син Сай.

Дженніфер Лоуренс Фото: Getty Images

Вагітна оскароносна знаменитість продюсувала документальний фільм Apple Original Films.

Знята афганською режисеркою Сахрою Мані, картина "Хліб і троянди" розповідає про "досвід афганських жінок під Талібаном після того, як вони взяли під контроль Кабул" у серпні 2021 року.

Нагадаємо, вагітна Дженніфер Лоуренс вийшла у світ.

Також Фокус писав про другу вагітність Дженніфер Лоуренс.