Вагітна вдруге Дженніфер Лоуренс вийшла на червону доріжку (фото)

Зірка екрану вже виховує дворічного сина Сая. Хлопчик народився на початку 2022 року.

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34-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс вийшла на червону доріжку після новин про другу вагітність. Про це пише W Magazine.

Зірка "Голодних ігор" прийшла на прем’єру документального фільму "Журавскі проти Техасу" на AFI Fest. Разом із Гілларі та Челсі Клінтон вона допомогла продюсувати фільм.

Дженніфер одягла білу сукню Dior, підперезавши її на талії чорним поясом. Вбрання знаменитості мало двобортний перед і відкритий виріз. Вона також продемонструвала свою нову зачіску з чубчиком.

На ногах молодої мами були чорні туфлі із гострим носом.

Дженніфер Лоуренс Фото: Getty Images

Представник Дженніфер Лоуренс напередодні підтвердив новину про її вагітність. Це буде друга дитина акторки від її чоловіка Кука Мароні після їхнього шлюбу у 2019 році. У 2022 році у пари народився син Сай. Його назвали на честь художника Сая Твомблі.

Уперше про стосунки зірки "Голодних ігор" та її обранця стало відомо у червні 2018 року. Уже у 2019 році Кук Мароні зробив Дженніфер пропозицію, і незабаром пара зіграла весілля в особняку Belcourt Castle у Ньюпорті.

Про стать та інші подробиці щодо другої дитини Лоуренс наразі невідомо.

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс помітили на прогулянці з первістком.

Також Фокус писав про рідкісне побачення Дженніфер Лоуренс з чоловіком.