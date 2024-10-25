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Стиль жизни

Беременная во второй раз Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку (фото)

Дженнифер Лоуренс, Дженнифер Лоуренс беременна, Дженнифер Лоуренс сын, кук марони, красная дорожка, звезда голодных игр
Фото: Getty Images | Дженнифер Лоуренс

Звезда экрана уже воспитывает двухлетнего сына Сая. Мальчик родился в начале 2022 года.

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34-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку после новостей о второй беременности. Об этом пишет W Magazine.

Звезда "Голодных игр" пришла на премьеру документального фильма "Журавски против Техаса" на AFI Fest. Вместе с Хиллари и Челси Клинтон она помогла продюсировать фильм.

Дженнифер надела белое платье Dior, подпоясав его на талии черным поясом. Наряд знаменитости имел двубортный перед и открытый вырез. Она также продемонстрировала свою новую прическу с челкой.

На ногах молодой мамы были черные туфли с острым носом.

Дженнифер Лоуренс Fullscreen
Дженнифер Лоуренс
Фото: Getty Images

Представитель Дженнифер Лоуренс накануне подтвердил новость о ее беременности. Это будет второй ребенок актрисы от ее мужа Кука Марони после их брака в 2019 году. В 2022 году у пары родился сын Сай. Его назвали в честь художника Сая Твомбли.

Впервые об отношениях звезды "Голодных игр" и ее избранника стало известно в июне 2018 года. Уже в 2019 году Кук Марони сделал Дженнифер предложение, и вскоре пара сыграла свадьбу в особняке Belcourt Castle в Ньюпорте.

О поле и других подробностях относительно второго ребенка Лоуренс пока неизвестно.

Напомним, Дженнифер Лоуренс заметили на прогулке с первенцем.

Также Фокус писал о редком свидании Дженнифер Лоуренс с мужем.