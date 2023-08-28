Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с сыном в коляске (фото)

За последние пару лет в жизни Дженнифер Лоуренс произошло несколько важных событий, но ни одно из них не было таким большим, как рождение ее первого ребенка.

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33-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс была замечена на прогулке в солнечный день со своим 18-месячным малышом Сайем. Дуэт мамы и сына сфотографировали в Гудзон Ривер Парке в Нью-Йорке. За ними также следовал телохранитель звезды. Об этом пишет Daily Mail.

Обладательница премии "Оскар" выбрала простой и комфортный образ для выхода с первенцем, надев белую футболку с V-образным вырезом, черные спортивные штаны и черные кроссовки. Она дополнила аутфит сумкой и черной бейсболкой с надписью, рекламирующей рыбный рынок Ларсена в Менемше на острове Мартас-Винъярд.

Заботливая мама одела Сая в милый комбинезон, синие кроссовки и кепку в тон, чтобы защитить его от солнечного света.

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После того, как Сай родился в феврале 2022 года, Лоуренс и ее муж Кук Марони взяли небольшой перерыв, чтобы насладиться новым прибытием в свою семью. Но, в конце концов, семь месяцев спустя Лоуренс приступила к съемкам комедийного фильма "Без обид", премьера которого состоялась 23 июля 2023 года.

Напомним, у Лоуренс и Марони завязались романтические отношения в июне 2018 года. Поженились они в 2019 году на тайной церемонии. Брак стал первым для обоих знаменитостей.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лоуренс с мужем выбрали парные образы для прогулки.