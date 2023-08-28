Дженніфер Лоуренс вийшла на прогулянку із сином у візку (фото)

За останні кілька років у житті Дженніфер Лоуренс відбулося кілька важливих подій, але жодна з них не була такою великою, як народження її першої дитини.

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33-річну американську акторку Дженніфер Лоуренс помітили на прогулянці в сонячний день зі своїм 18-місячним малюком Сайєм. Дует мами і сина сфотографували в Гудзон Рівер Парку в Нью-Йорку. За ними також слідував охоронець зірки. Про це пише Daily Mail.

Володарка премії "Оскар" обрала простий і комфортний образ для виходу з первістком, одягнувши білу футболку з V-подібним вирізом, чорні спортивні штани та чорні кросівки. Вона доповнила аутфіт сумкою і чорною бейсболкою з написом, що рекламує рибний ринок Ларсена в Менемше на острові Мартас-Він'ярд.

Турботлива мама одягла Сая в милий комбінезон, сині кросівки і кепку в тон, щоб захистити його від сонячного світла.

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Після того, як Сай народився в лютому 2022 року, Лоуренс і її чоловік Кук Мароні взяли невелику перерву, щоб насолодитися новим прибуттям у свою сім'ю. Але, врешті-решт, через сім місяців Лоуренс приступила до зйомок комедійного фільму "Без образ", прем'єра якого відбулася 23 липня 2023 року.

Нагадаємо, у Лоуренс і Мароні зав'язалися романтичні стосунки в червні 2018 року. Одружилися вони 2019 року на таємній церемонії. Шлюб став першим для обох знаменитостей.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лоуренс із чоловіком вибрали парні образи для прогулянки.