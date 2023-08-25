Дженнифер Лоуренс с мужем выбрали парные образы для прогулки (фото)

Звездные супруги наслаждались совместной прогулкой в солнечный день.

Related video

33-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс была замечена на свидании с мужем, арт-галеристом Куком Марони. Звездную пару в парных образах сфотографировали во время возле Центрального парка в Нью-Йорке. Об этом пишет People.

Оскароносная актриса была в облегающем белом жилете и черных брюках. Лоуренс дополнила ансамбль черными сандалями и черными солнцезащитными очками. Свои волосы знаменитость оставила распущенными, а кожаный коричневый шоппер завершил стильный образ Дженнифер.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Ее 38-летний супруг, который, как говорят, является директором галереи Gladstone 64, сочетал свой образ с Лоуренс, надев простую белую футболку, темно-синие брюки и черные кеды Vans. Свой аутфит он также завершил черными солнцезащитными очками.

Напомним, у Лоуренс и Марони завязались романтически отношения в июне 2018 года. Поженились они в 2019 году на тайной церемонии. Брак стал первым для обоих знаменитостей. В 2022 году у пары родился первенец, которого назвали Сай.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лоуренс без макияжа отправилась на ужин с подругами.