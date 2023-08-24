Дженнифер Лоуренс без макияжа отправилась на ужин с подругами (фото)

Сидя на террасе ресторана, Дженнифер наслаждалась встречей с подругами.

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33-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс без макияжа и в простом наряде была замечена на прогулке с подругами. Девушки отправились на ужин в итальянский ресторан Via Carota в районе Вест-Виллидж на Манхэттене. Об этом пишет Daily Mail.

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Оскароносная актриса для выхода с подругами выбрала черное платье-макси и черные сандалии, а на плече у нее была черная структурированная сумочка. Лоуренс отказалась от макияжа и распустила свои светлые волосы. На Лоуренс также были два ожерелья и серебряный браслет, на которых она держала свои солнцезащитные очки.

Компании актрисе составили соучредитель La Ligne Молли Ховард и соучредитель Isla Beauty Трейси Дабб. Когда Дженнифер покинула заведение, она взяла с собой бумажный пакет, в котором, вероятно, были закуски с собой.

Напомним, Дженнифер Лоуренс рассказала об обнаженной сцене в комедии "Без обид".

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лоуренс заметили на прогулке с мужем и сыном.