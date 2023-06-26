Дженнифер Лоуренс рассказала об обнаженной сцене в комедии "Без обид"

По словам актрисы, это было "очень весело".

Related video

Недавно на экраны вышла романтическая комедия "Без обид", в которой Лоуренс исполнила роль девушки Мэдди, которая соглашается соблазнить юного Перси в обмен на автомобиль. Из-за сцены, в которой актриса появляется полностью обнаженной, картина получила рейтинг R. Однако ничего сексуального в ней не было, а сама Джен сказала, что снимать было "весело". Об этом пишет Variety.

Обладательница "Оскара" Дженнифер Лоуренс не жалеет о том, что сыграла свою первую полностью обнаженную сцену в фильме Sony Pictures с рейтингом R "Без обид" режиссера Джина Ступницки.

По сюжету фильма, героиня Лоуренс соглашается завести отношения с сыном богатой пары в обмен на автомобиль. Потому что ей нужно продолжать работать в такси, чтобы выплатить налог на полученный в наследство дом.

Трейлер фильма "Без обид"

Однако Перси (Эндрю Барт Фельдман), которого Мэдди (Дженнифер Лоуренс) нужно соблазнить, оказывается слишком скромным и застенчивым юношей. И в одной из сцен, когда ей наконец удается его затащить в океан для купания голышом, их одежду похищают. Героине Дженнифер приходится выйти из воды, чтобы отбить свое имущество.

"Все в моей жизни и моя команда всегда поступают правильно и они говорили: "Ты уверена? Ты точно уверена?". А я даже не думала об этом. Мне было весело", — призналась актриса.

Дженнифер также стала исполнительным продюсером фильма и, по ее словам, фильм получился очень забавным.

"В каждой ситуации, в которой оказываются эти персонажи, вы смеетесь до упаду", — пояснила она, а ее киношный партнер Эндрю Барт Фельдман отметил, что они мгновенно сблизились, и ничто на съемках не казалось странным или небезопасным.

Не теряя ни секунды, Лоуренс повернулась к Фельдману и спросила: "Даже когда я надела тебе на голову свою футболку и катала тебя на моторной лодке? Ты чувствовал себя в безопасности?".

Фельдман невозмутимо ответил: "Я чувствовал, что это была исключительно стерильная и профессиональная среда".

"Без обид" (No Hard Feelings) оказался на на четвертом месте по кассовым сборам в эти выходные, заработав около 15,1 миллиона долларов в 3208 кинотеатрах США и еще 9,5 миллиона долларов в 48 международных рынках, что в сумме составило 24,6 миллиона долларов.

103-минутная секс-комедия с бюджетом в 45 миллионов долларов в настоящее время имеет рейтинг аудитории 88% на Rotten Tomatoes.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как прошла премьера фильма "Без обид" в Киеве, и кто из селебрити был на показе.

А Дженнифер Лоуренс ранее шокировала зрителей, но не ролью в фильме, а своим образом на Каннском кинофествиале. Актриса проигнорировала дресс-код, который предполагает вечернее платье и туфли на шпильках. Платье Дженнифер надела, но вместо туфель выбрала удобные вьетнамки.

Впрочем, под длинным подолом этого не было заметно, а обувь актриса показала только когда спускалась по лестнице. К слову, ее эффектное красное платье было от Dior.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!