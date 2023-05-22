Платье от Dior и вьетнамки: Дженнифер Лоуренс на Каннском кинофестивале-2023 (фото)

Знаменитость сделала выбор в пользу удобной обуви.

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32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс посетила красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023 в роскошном красном платье и вьетнамках. Об этом пишет Daily Mail.

В этот раз оскароносная звезда экрана, несколько раз споткнувшаяся на публике из-за обуви, вышла на красную дорожку в черных удобных вьетнамках.

Молодая мама прошла по красной дорожке 76-го ежегодного Каннского кинофестиваля в роскошном красном платье от Christian Dior. Она посетила премьеру французского фильма "Anatomie D'une Chute" (Анатомия падения).

Дженнифер Лоуренс в Каннах Фото: Getty Images

Волосы Дженнифер Лоуренс остались распущенными, а к вечернему образу она добавила несколько лаконичных украшений, в частности колье.

Нетипичный, но удобный выбор обуви звезды "Голодных игр" оказался продуманным, поскольку она была в основном скрыта ее расклешенной юбкой.

Дженнифер Лоуренс в Каннах Фото: Getty Images

32-летняя Лоуренс в феврале 2022 года впервые стала мамой, после этого она больше времени уделяет своему сыну и довольно редко появляется на публике.

Напомним, Дженнифер Лоуренс была замечена на прогулке с годовалым сыном.

Также Фокус писал о скандальном перформансе украинки на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2023.