Сукня від Dior та вʼєтнамки: Дженніфер Лоуренс на Каннському кінофестивалі-2023 (фото)

Знаменитість зробила вибір на користь зручного взуття.

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32-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс відвідала червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023 у розкішній червоній сукні та вʼєтнамках. Про це пише Daily Mail.

Цього разу оскароносна зірка екрану, яка кілька разів спіткалась на публіці через взуття, вийшла на червону доріжку в чорних зручних вʼєтнамках.

Молода мама пройшла по червоній доріжці 76-го щорічного Каннського кінофестивалю в розкішній червоній сукні від Christian Dior. Вона відвідала прем'єру французького фільму "Anatomie D'une Chute" (Анатомія падіння).

Дженніфер Лоуренс у Каннах Фото: Getty Images

Волосся Дженніфер Лоуренс залишилося розпущеним, а до вечірнього образу вона додала кілька лаконічних прикрас, зокрема кольє.

Нетиповий, але зручний вибір взуття зірки "Голодних ігор" виявився продуманим, оскільки воно було в основному приховане її розкльошеною спідницею.

Дженніфер Лоуренс у Каннах Фото: Getty Images

32-річна Лоуренс в лютому 2022 вперше стала мамою, після цього вона більше часу приділяє своєму сину та доволі рідко зʼявляється на публіці.

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс помітили на прогулянці з однорічним сином.

Також Фокус писав про скандальний перформанс українки на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2023.