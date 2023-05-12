Дженніфер Лоуренс сфотографували на прогулянці із сином (фото)

Дженніфер Лоуренс взяла перерву від роботи та проводить більше часу зі своїм сином.

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32-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс прогулялася Нью-Йорком із сином Сайєм. Знаменита мама везла малюка у візку. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Голодних ігор" продемонструвала літній образ. Вона вибрала для виходу світло-сині шорти і білу прозору сорочку на ґудзиках поверх відповідної майки. Уродженка Кентуккі доповнила свій ансамбль парою синіх кросівок Adidas, бейсболкою та темними сонцезахисними окулярами.

Лоуренс везла в колясці маленького Сайя жвавими вулицями Мангеттена. Син зірки був надійно пристебнутий і виглядав чарівно у коричневих шортах, білій футболці, синіх кросівках та коричневій панамці.

Лоуренс ділить сина зі своїм чоловіком, 38-річним арт-галеристом Куком Мароні, за якого вона вийшла заміж у 2019 році. Через півтора роки подружнього життя пара оголосила, що чекає на первістка. У лютому 2022 року Дженніфер народила Сайя і лише через вісім місяців вона повідомила його ім'я світу.

Дженніфер Лоуренс намагається тримати особисте життя далеко від папараці та питань журналістів. Зокрема, молода мама не розкриває подробиць щодо свого первістка та не показує його обличчя.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лоуренс продемонструвала ідеальний весняний образ молодих мам.