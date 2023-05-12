Дженнифер Лоуренс сфотографировали на прогулке с сыном (фото)

Дженнифер Лоуренс взяла перерыв от работы и проводит больше времени со своим сыном.

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32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс прогулялась по Нью-Йорку с сыном Сайем. Знаменитая мама везла малыша в коляске. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Голодных игр" продемонстрировала летний образ. Она выбрала для выхода светло-синие шорты и белую прозрачную рубашку на пуговицах поверх подходящей майки. Уроженка Кентукки дополнила свой ансамбль парой синих кроссовок Adidas, бейсболкой и темными солнцезащитными очками.

Лоуренс везла в коляске маленького Сайя по оживленным улицам Манхэттена. Сын звезды был надежно пристегнут и выглядел очаровательно в коричневых шортах, белой футболке, синих кроссовках и коричневой панамке.

Лоуренс делит сына со своим мужем, 38-летним арт-галеристом Куком Марони, за которого она вышла замуж в 2019 году. Спустя полтора года супружеской жизни пара объявила, что ждет первенца. В феврале 2022 года Дженнифер родила Сайя и только через восемь месяцев она сообщила его имя миру.

Дженнифер Лоуренс старается держать личную жизнь вдали от папарацци и вопросов журналистов. В частности, молодая мама не раскрывает подробностей относительно своего первенца и не показывает его лицо.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лоуренс продемонстрировала идеальный весенний образ для молодых мам.