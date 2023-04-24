Дженнифер Лоуренс продемонстрировала идеальный весенний образ для молодых мам (фото)

Звезду экрана заметили на прогулке с мужем и сыном.

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32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс была замечена во время прогулки с сыном и мужем. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Голодных игр" продемонстрировал свое непринужденное чувство стиля, отправившись на весеннюю прогулку в Нью-Йорке со своим первенцем Саем и мужем Куком Марони.

Лоуренс заметили, когда она везла коляску своего наследника, когда ее семья наслаждается теплой весенней погодой.

Оскароносная актриса надела пастельно-желтую водолазку с длинными рукавами и пару синих мешковатых джинсов свободного кроя.

Молодая мама, родившая своего первого ребенка в феврале 2022, дополнительно обула пару серо-белых кроссовок, чтобы сделать прогулки по шумному городу простыми и комфортными.

Ее светлые волосы были разделены посередине и легкими волнами спадали на плечи. А к аутфиту она добавила солнцезащитные очки. Актриса решила не примерять ярких украшений в своем ансамбле, а также не носить тяжелых сумок на плечах.

Во время прогулки ее муж тоже выглядел непринужденно, надев черные брюки и белую футболку. Директор художественной галереи добавил к луку белые кроссовки Vans.

Подобно своей жене, Кук также надел пару черных солнцезащитных очков и держал в правой руке коричневый бумажный пакет.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони на прогулке с сыном

Напомним, Дженнифер Лоуренс сходила на свидание со своим мужем.

Также Фокус писал о трендовом пальто на весну 2023, которое ранее продемонстрировала Дженнифер Лоуренс.