Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Дженнифер Лоуренс продемонстрировала идеальный весенний образ для молодых мам (фото)

Дженнифер Лоуренс, Дженнифер Лоуренс сын, Дженнифер Лоуренс кук марони, Дженнифер Лоуренс фильмы
Фото: Instagram/jenniferlawrence_ | Дженнифер Лоуренс

Звезду экрана заметили на прогулке с мужем и сыном.

Related video

32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс была замечена во время прогулки с сыном и мужем. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Голодных игр" продемонстрировал свое непринужденное чувство стиля, отправившись на весеннюю прогулку в Нью-Йорке со своим первенцем Саем и мужем Куком Марони.

Лоуренс заметили, когда она везла коляску своего наследника, когда ее семья наслаждается теплой весенней погодой.

Оскароносная актриса надела пастельно-желтую водолазку с длинными рукавами и пару синих мешковатых джинсов свободного кроя.

Молодая мама, родившая своего первого ребенка в феврале 2022, дополнительно обула пару серо-белых кроссовок, чтобы сделать прогулки по шумному городу простыми и комфортными.

Ее светлые волосы были разделены посередине и легкими волнами спадали на плечи. А к аутфиту она добавила солнцезащитные очки. Актриса решила не примерять ярких украшений в своем ансамбле, а также не носить тяжелых сумок на плечах.

Во время прогулки ее муж тоже выглядел непринужденно, надев черные брюки и белую футболку. Директор художественной галереи добавил к луку белые кроссовки Vans.

Подобно своей жене, Кук также надел пару черных солнцезащитных очков и держал в правой руке коричневый бумажный пакет.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони на прогулке с сыном

Напомним, Дженнифер Лоуренс сходила на свидание со своим мужем.

Также Фокус писал о трендовом пальто на весну 2023, которое ранее продемонстрировала Дженнифер Лоуренс.