Дженнифер Лоуренс показала пальто, которое всегда будет в тренде (фото)

Звезда экрана отправилась на прогулку с сыном и мужем.

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32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс продемонстрировала пальто на весну 2023, которое всегда будет в тренде. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама вышла на весеннюю прогулку по Нью-Йорку в Пасхальное воскресенье с мужем Куком Марони.

Звезда "Голодных игр" надела белую футболку с зеленым рисунком, которая была частично скрыта модным длинным черным пальто, спадавшим до лодыжек.

Оскароносная актриса, родившая первенца в прошлом году в феврале, также примеряла классические прямые синие джинсы. Чтобы завершить свой общий ансамбль на день, голливудская знаменитость надела пару коричнево-белых кроссовок Adidas, туго закрепленных шнурками.

Дженнифер выбрала серебряное ожерелье, чтобы прибавить к своему образу яркости, но решила не добавлять никаких других украшений, кроме своего обручального кольца с бриллиантом.

Ее волосы были зачесаны назад в простой низкий хвост. Лоуренс также надела пару стильных черных очков, чтобы защитить глаза от яркого солнечного света.

Тем временем 38-летний Кук был в серой толстовке с жирной надписью Vermont, а также в коричневых брюках, кроссовках и солнцезащитных очках.

Дженнифер Лоуренс с мужем и сыном на прогулке

Дженнифер Лоуренс, взявшая небольшой перерыв в индустрии развлечений, готовится снова появиться на большом экране в будущей комедии с рейтингом R под названием "Без тяжелых чувств".

Напомним, Дженнифер Лоуренс была замечена на свидании с мужем.

Также Фокус писал об имени первенца Дженнифер Лоуренс и Кука Марони.