В честь художника. Дженнифер Лоуренс впервые назвала имя и пол своего ребенка

Знаменитость призналась, что очень привязалась к первенцу.

32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс впервые раскрыла детали о своем первенце. Об этом пишет Vogue.

В новом интервью популярному глянцу звезда "Голодных игр" призналась, что родила в начале 2022 сына. Малыша назвали Сай в честь известного американского художника и абстракциониста Сая Твомбли. Инициатором такой идеи стал муж актрисы, арт-галерист Кук Марони, который очень любит творчество художника.

В частности, звезда экранов призналась, что очень сильно привязана к своему ребенку, хотя до родов считала, что не будет иметь сильной связи с малышом.

"Утром после родов я почувствовала, что вся моя жизнь началась сначала. Мол, сейчас первый день моей жизни. Я просто была так влюблена. Я влюбилась во всех детей вокруг. Новорожденные просто замечательные. Это розовые, опухшие, хрупкие малыши. Теперь я люблю всех детей", — отметила молодая мама.

[ + – ] Дженнифер Лоуренс

В феврале 2022 Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой. После родов знаменитость почти не появляется на публичных событиях. Молодую маму только "ловят" папарацци во время прогулок с первенцем и мужем. Звездные супруги максимально пытаются оберегать своего ребенка от общественности и папарацци.

Отметим, что Кук Марони и Дженнифер Лоуренс поженились в 2019 году на частной вечеринке.

[ + – ] Дженнифер Лоуренс

Напомним, 32-летняя Дженнифер Лоуренс перед тем, как впервые стать мамой, пережила несколько потерь ребенка.

Также Фокус писал о стильных образах для молодых мам, которые часто демонстрировала во время прогулок Дженнифер Лоуренс.