Дженнифер Лоуренс вышла в свет в идеальном образе для молодых мам (фото)

Знаменитость в феврале 2022 стала мамой впервые.

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31-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс вышла в свет в идеальном образе для молодых мам, что подойдет для жарких летних дней. Об этом сообщает Daily Mail.

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Молодая мама продемонстрировала белоснежный образ, выходя из студии в Санта-Монике. На Лоуренс было белое короткое платье с кружевом и кроссовки Nike. В руках актриса держала желтую спортивную сумку.

Волосы Дженнифер были распущены, а на лице совсем не было макияжа.

[ + – ] Дженнифер Лоуренс в Санта-Монике

После рождения своего первого малыша в феврале 2022 Дженнифер Лоуренс почти не появляется на публике, не выкладывает фото в соцсети и не посещает официальные мероприятия. Так что это появление молодой мамы стало почти эксклюзивом.

Дженнифер Лоуренс в 2019 году вышла замуж за галериста Кука Марони. На звездной свадьбе было 150 гостей, в частности Крис Дженнер, Эми Шумер, Эмма Стоун, Эшли Олсен, Адель и другие. 31-летняя звезда "Голодных игр" отмечала, что считает своего мужа самым лучшим человеком, которого когда-либо встречала, а решение о том, чтобы выйти за него замуж — самое простое в ее жизни.

Напомним, Дженнифер Лоуренс случайно рассекретил пол своего новорожденного малыша, которого всячески пытается прятать от глаза публики и камер журналистов.

Также Фокус писал о стильном образе для беременных, который продемонстрировала Дженнифер Лоуренс в то время, когда выносила своего сына.