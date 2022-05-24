Мальчик или девочка. Появились подробности о ребенке Дженнифер Лоуренс

О том, что у актрисы родился мальчик, проговорилась ведущая Эллен Дедженерес.

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Недавно американская актриса Дженнифер Лоуренс родила первенца, однако не спешила раскрывать пол ребенка, тщательно оберегая свою личную жизнь, пока не вмешался случай.

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Как пишет Нollywoodlife, во время последней программы "Шоу Эллен ДеДженерес" ведущая позвонила актрисе по телефону, чтобы поздравить ее с рождением малыша. Эллен похвалила Лоуренс за то, как актриса справляется со своей новой ролью, о чем ведущая знает не понаслышке, ведь они с Лоуренс соседи, и добавила, что часто слышит, как голливудская знаменитость трогательно разговаривает с новорожденным.

"Я слышу, как ты иногда разговариваешь с ним, и это очень мило", — сказала Эллен. До этого момента Дженнифер Лоуренс не сообщала пол своего ребенка. Но похоже Эллен случайно подтвердила, что у знаменитости родился мальчик.

Напомним, 31-летняя звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс в 2019 году вышла замуж за галлериста Кука Марони. На свадьбе было 150 гостей, в том числе Крис Дженнер, Эми Шумер, Эмма Стоун, Эшли Олсен, Адель. Лоуренс говорила журналистам, что считает своего супруга лучшим человеком, которого когда-либо встречала, а решение о том, чтобы выйти за него замуж, — самым простым в ее жизни.

В феврале 2022 года у пары родился первенец, однако никаких подробностей о ребенка, кроме того, что он появился на свет в Лос-Анджелесе, знаменитости не раскрывали. Еще до родов Дженнифер заверила, что будет держать своего малыша подальше от фотокамер. "Каждый инстинкт в моем теле хочет защитить частную жизнь [ребенка], насколько я могу", — говорила Дженнифер в интервью Vanity Fair.

Фокус ранее рассказывал о том, что актриса Болливуда Приянка Чопра показала фото своей новорожденной дочери. Актриса поделилась с подписчиками подробностями того, как девочка появилась на свет. Известно, что малышку Мэлти выносила и родила суррогатная мама. Сразу после рождения девочка провела более 100 дней в отделении интенсивной терапии. Также Приянка рассказывала, что имя ее дочери на санскрите означает "маленький ароматный цветок" или "лунный свет".