Хлопчик чи дівчинка. З'явилися подробиці про дитину Дженніфер Лоуренс
Про те, що в актриси народився хлопчик, промовилася ведуча Еллен Дедженерес.
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Нещодавно американська актриса Дженніфер Лоуренс народила первістка, проте не поспішала розкривати стать дитини, ретельно оберігаючи своє особисте життя, доки не втрутився випадок.
Як пише Нollywoodlife, під час останньої програми "Шоу Еллен ДеДженерес" ведуча зателефонувала акторці, щоб привітати її з народженням малюка. Еллен похвалила Лоуренс за те, як акторка справляється зі своєю новою роллю, про що ведуча знає не з чуток, адже вони з Лоуренс сусіди, і додала, що часто чує, як голлівудська знаменитість зворушливо розмовляє з новонародженим.
"Я чую, як ти іноді розмовляєш із ним, і це дуже мило", — сказала Еллен. До цього моменту Дженніфер Лоуренс не повідомляла стать своєї дитини. Але, схоже, Еллен випадково підтвердила, що в знаменитості народився хлопчик.
Нагадаємо, 31-річна зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс у 2019 році вийшла заміж за галериста Кука Мароні. На весіллі було 150 гостей, у тому числі Кріс Дженнер, Емі Шумер, Емма Стоун, Ешлі Олсен, Адель. Лоуренс говорила журналістам, що вважає свого чоловіка найкращою людиною, яку будь-коли зустрічала, а рішення про те, щоб вийти за нього заміж, — найпростішим у її житті.
У лютому 2022 року в пари народився первісток, проте жодних подробиць про дитину, крім того, що вона з'явилася на світ у Лос-Анджелесі, знаменитості не розкривали. Ще до пологів Дженніфер запевнила, що триматиме свого малюка подалі від фотокамер. "Кожен інстинкт у моєму тілі хоче захистити приватне життя [дитини], наскільки я можу", — говорила Дженніфер в інтерв'ю Vanity Fair.
Фокус раніше розповідав про те, що актриса Боллівуду Пріянка Чопра показала фото своєї новонародженої дочки. Акторка поділилася з підписниками подробицями того, як дівчинка з'явилася на світ. Відомо, що малу Мелті виносила та народила сурогатна мама. Одразу після народження дівчинка провела понад 100 днів у відділенні інтенсивної терапії. Також Пріянка розповідала, що ім'я її дочки на санскриті означає "маленька ароматна квітка" або "місячне світло".