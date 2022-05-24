Хлопчик чи дівчинка. З'явилися подробиці про дитину Дженніфер Лоуренс

Про те, що в актриси народився хлопчик, промовилася ведуча Еллен Дедженерес.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Нещодавно американська актриса Дженніфер Лоуренс народила первістка, проте не поспішала розкривати стать дитини, ретельно оберігаючи своє особисте життя, доки не втрутився випадок.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як пише Нollywoodlife, під час останньої програми "Шоу Еллен ДеДженерес" ведуча зателефонувала акторці, щоб привітати її з народженням малюка. Еллен похвалила Лоуренс за те, як акторка справляється зі своєю новою роллю, про що ведуча знає не з чуток, адже вони з Лоуренс сусіди, і додала, що часто чує, як голлівудська знаменитість зворушливо розмовляє з новонародженим.

"Я чую, як ти іноді розмовляєш із ним, і це дуже мило", — сказала Еллен. До цього моменту Дженніфер Лоуренс не повідомляла стать своєї дитини. Але, схоже, Еллен випадково підтвердила, що в знаменитості народився хлопчик.

Нагадаємо, 31-річна зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс у 2019 році вийшла заміж за галериста Кука Мароні. На весіллі було 150 гостей, у тому числі Кріс Дженнер, Емі Шумер, Емма Стоун, Ешлі Олсен, Адель. Лоуренс говорила журналістам, що вважає свого чоловіка найкращою людиною, яку будь-коли зустрічала, а рішення про те, щоб вийти за нього заміж, — найпростішим у її житті.

У лютому 2022 року в пари народився первісток, проте жодних подробиць про дитину, крім того, що вона з'явилася на світ у Лос-Анджелесі, знаменитості не розкривали. Ще до пологів Дженніфер запевнила, що триматиме свого малюка подалі від фотокамер. "Кожен інстинкт у моєму тілі хоче захистити приватне життя [дитини], наскільки я можу", — говорила Дженніфер в інтерв'ю Vanity Fair.

Фокус раніше розповідав про те, що актриса Боллівуду Пріянка Чопра показала фото своєї новонародженої дочки. Акторка поділилася з підписниками подробицями того, як дівчинка з'явилася на світ. Відомо, що малу Мелті виносила та народила сурогатна мама. Одразу після народження дівчинка провела понад 100 днів у відділенні інтенсивної терапії. Також Пріянка розповідала, що ім'я її дочки на санскриті означає "маленька ароматна квітка" або "місячне світло".