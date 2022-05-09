Пріянка Чопра поділилася першим фото новонародженої дочки

Актриса розповіла, що донька після народження провела понад 100 днів у відділенні інтенсивної терапії.

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Зірка Боллівуду Пріянка Чопра схвилювала підписників зворушливим знімком у День матері. Знаменитість показала фото своєї новонародженої доньки та розповіла непросту історію її появи на світ. За словами актриси, одразу після народження маля більше 100 днів провело у відділенні інтенсивної терапії.

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"Шлях кожної сім'ї унікальний і вимагає певного рівня віри, і хоча в нас були складні кілька місяців, озираючись назад, я абсолютно розумію, наскільки цінний і досконалий кожен момент. Ми дуже раді, що наша маленька дівчинка нарешті вдома, і просто хочемо подякувати всім лікарям, медсестрам і спеціалістам у Дитячих центрах Rady Children's La Jolla та Cedar Sinai, Лос-Анджелес, які самовіддано були поруч на кожному етапі шляху. Наша наступна глава починається зараз, і наша дитина дійсно крута. Давай, ММ! Мама й тато люблять тебе", — підписала фото Пріянка.

Акторка додала, що вдячна своєму чоловікові за підтримку та кохання. Він єдиний, із ким Пріянка була готова стати матір'ю.

Нагадаємо, донька 39-річної індійської акторки Пріянки Чопри та її чоловіка, американського актора Ніка Джонаса — Мелті — народилася в січні 2022 року в Південній Каліфорнії. Чопра розповіла, що дівчинку виносила та народила сурогатна мати. Ім'я Мелті на санскриті означає "маленька ароматна квітка" або "місячне світло". Після народження доньки Пріянка та Нік вирішили тимчасово зникнути з медійного простору та весь свій час присвятити дитині.

Пріянка Чопра та Нік Джонас разом із 2018 року. Пара одружилася за кілька місяців після знайомства. Їхнє весілля відбулося в палаці Умайд-Бхаван за всіма індійськими традиціями. Ведучим урочистостей був батько Ніка Джонаса.

Як писав раніше Фокус, Пріянка Чопра часто ділиться з шанувальниками сімейними фото. Так, на річницю весілля батьків Пріянка опублікувала знімок із їхньої молодості, де батько з любов'ю дарує мамі акторки квіти. А нещодавно показала знімок, на якому маленька Пріянка сидить на руках у свого батька, якого давно немає в живих.