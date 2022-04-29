Пріянка Чопра показала своє дитяче фото

Зірка Боллівуду часто публікує в соцмережах знімки своєї сім'ї, згадуючи про дитинство.

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39-річна індійська акторка Пріянка Чопра поділилася зі своїми фанатами в соцмережах зворушливою фотографією з дитинства. На знімку маленька Пріянка на руках у свого батька, якого давно немає в живих. Фото акторка опублікувала в Instagram. Про це пише видання Нello! magazine.

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"Татова донька" — підписала фото акторка. І хоча знімок не дуже чіткий, на ньому неважко помітити радість на обличчі батька Пріянки, який тримає на руках маленьку доньку.

Акторка часто ділиться з підписниками зворушливими знімками сім'ї. Так на річницю весілля батьків Пріянка опублікувала знімок із їхньої молодості, де батько з любов'ю дарує мамі акторки троянду.

"Я завжди так згадую твою річницю. Сумую за татом. Люблю тебе", — підписала фото Пріянка.

Нещодавно акторка та її чоловік, американський співак та актор Нік Джонас, і самі стали батьками. Чопра розповіла, що дитину для них виносила та народила сурогатна мати.

Як відомо, дівчинка з'явилася на світ у січні 2022 року в лікарні Південної Каліфорнії. Їй дали ім'я Мелті, що на санскриті означає "маленька ароматна квітка або місячне світло"

Пріянка Чопра та Нік Джонас почали зустрічатися у 2018 році. Через кілька місяців стосунків вони побралися. Весілля пройшло у палаці Умайд-Бхаван за всіма індійськими традиціями. Ведучим урочистостей був батько Ніка Джонаса.

Як писав раніше Фокус, після народження Мелті Пріянка і Нік вирішили повністю присвятити себе дочці й на якийсь час піти з медійного простору. Незадовго після звістки про поповнення в сім'ї зіркова пара все ж таки вийшла у світ.