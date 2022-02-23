Пріянка Чопра та Нік Джонас вперше вийшли на публіку після народження доньки

Нещодавно пара стала батьками завдяки сурогатній матері.

Після недовгої паузи в публічному житті індійська акторка Пріянка Чопра та її чоловік, американський музикант Нік Джонас вийшли у світ після народження дитини. Про це пише Paris Match.

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Папараці зловили молодих батьків під час побачення в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. На 39-річній Пріянці була світла сорочка у вертикальну смужку та джинси кльош. Її 29-річний коханий обрав для виходу смугастий джемпер та білі завужені джинси. На обох були захисні маски.

[ + – ] Пріянка Чопра та Нік Джонас

Зазначимо, що наприкінці січня стало відомо про поповнення в родині Чопри та Джонаса, які одружилися у 2018 році в Індії з різницею у віці в 10 років. У пари народилася донька від сурогатної матері. Дитина стала для обох першою, проте ім'я дівчинки наразі громадськості не відоме. Після цього пара вирішила взяти паузу в публічному житті та приділити більше часу новонародженій доньці. Хоча й до цього Пріянка та Нік не так часто виходили на публіку.

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