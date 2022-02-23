Приянка Чопра и Ник Джонас впервые вышли на публику после рождения дочери

Недавно супруги стали родителями благодаря суррогатной матери.

После недолгой паузы в публичной жизни индийская актриса Приянка Чопра и ее муж, американский музыкант Ник Джонас вышли в свет после рождения ребенка. Об этом пишет Paris Match.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Папарацци поймали молодых родителей во время свидания в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. На 39-летней Приянке была светлая рубашка в вертикальную полоску и джинсы клеш. Ее 29-летний возлюбленный выбрал для выхода полосатый джемпер и белые зауженные джинсы. На обоих были защитные маски.

[ + – ] Приянка Чопра и Ник Джонас

Отметим, что в конце января стало известно о пополнениях в семье Чопры и Джонаса, которые вступили в брак в 2018 году в Индии с разницей в возрасте в 10 лет. У пары родилась дочь от суррогатной матери. Ребенок стал для обоих первым, однако имя девочки пока общественности неизвестно.

После этого пара решила взять паузу в публичной жизни и уделить больше времени новорожденной дочери. Хотя ранее Приянка и Ник не так часто выходили на публику.

Ранее Фокус писал о самом трендовом варианте окрашивания волос 2022 года, который продемонстрировала Приянка Чопра.