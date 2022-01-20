Приянка Чопра продемонстрировала самое модное окрашивание волос зимы 2022

Актуальность окраски передних прядей яркими цветами осталась в прошлом году.

39-летняя индийская актриса и фотомодель Приянка Чопра показала наиболее трендовый способ окрашивания волос – контуринг. Накануне стилист знаменитости Трейси Каннингем распространил видео на своей странице в соцсети, на котором Приянка Чопра демонстрирует новую прическу с модным контурингом волос — окрашиванием волос вокруг лица в разные оттенки с целью выделить или спрятать те или иные области.

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[ + – ] Контуринг волос

В комментариях подписчики стилиста оценили новую прическу Приянки Чопры. "Вау, нашему миру нужно больше таких ангелов, как ты", "супер, теперь хочу попробовать это на своих волосах", "нереальная", — пишут поклонники индийской актрисы.

[ + – ] Приянка Чопра на обложке глянца

Эффект достигается посредством игры светлых и темных тонов. Светлые вытягивают и удлиняют форму лица, а темные тона сужают.

Ранее Фокус писал о самой стильной стрижке сезона зима 2021-22, которую продемонстрировала певица Селена Гомес. Также модель Эмили Ратаковски удивила подписчиков первыми фото в 2022-м, на которых предстала с прической известной актрисы Джейн Биркин.

Напомним, Приянка Чопра украсила обложку журнала Vogue, позируя на главной странице глянца в платье Chanel.