Приянка Чопра украсила обложку Vogue Australia

Покорив Болливуд, индийская суперзвезда кино успешно завоевывает Голливуд и сердца американцев. В США она нашла и свою настоящую любовь.

38-летняя индийская актриса, певица и модель Приянка Чопра появилась на обложке и страницах июньского номера Vogue Australia, поделившись фотографиями со съемок и в своем аккаунте в Instagram.

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На главной странице журнала актриса позирует в белом платье от Channel с черной каймой. Образ дополнили сдержанный макияж и гладкие прямые волосы.

Публикация Чопры появилась вскоре после того, как она вместе со своим 28-летним супругом, американским музыкантом Ником Джонасом посетила Billboard Music Awards 2021 в Лос-Анджелесе.

Во время пандемии коронавируса Приянка работает над организацией помощи нуждающимся в Индии во время пандемии Covid-19. Вместе с мужем она объявила о сборе средств в сотрудничестве с GiveIndia и призвала мировое сообщество помочь Индии, сделав пожертвования. На данный момент им удалось собрать собрать свыше 10 млн. долларов.

Замужество и активная благотворительная деятельность не заставили Чопру бросить кинематограф, и она продолжила покорять Голливуд, поскольку в Болливуде Чопра – звезда из первого эшелона.

Сейчас актриса снимается в шпионском сериале "Цитадель" вместе с Ричардом Мэдденом, а также в четвертой части "Матрицы". Ранее она закончила работу над фильмом "Текст для тебя" с Сэмом Хьюэном, Селин Дион, Расселом Тови и Омидом Джалили. Ее также можно будет увидеть в индийской свадебной комедии с Минди Калинг, где она не только играет, но и продюсирует картину.

Приянка Чопра снялась в ленте "Белый тигр" (2021) и появится в байопике о жизни Ма Ананда Шилы "В поисках Шилы".

В позапрошлом году в одном из интервью индийская актриса рассказала о своей дружбе с Меган Маркл, с которой она познакомилась еще в 2016 году. "Мегс… она всегда предназначалась для великих дел. Ей суждено стать настоящим символом и громким голосом перемен. Она нашла свое призвание, и это удивительно", – отметила Чопра.