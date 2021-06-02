Пріянка Чопра прикрасила обкладинку Vogue Australia

Підкоривши Боллівуд, індійська суперзірка кіно успішно завойовує Голлівуд і серця американців. У США вона знайшла і свою справжню любов.

38-річна індійська акторка, співачка і модель Пріянка Чопра з'явилася на обкладинці й сторінках червневого номера Vogue Australia, поділившись фотографіями зі зйомок і в своєму акаунті в Instagram.

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На головній сторінці журналу акторка позує в білій сукні від Channel із чорною каймою. Образ доповнили стриманий макіяж та гладке пряме волосся.

Публікація Чопри з'явилася незабаром після того, як вона разом зі своїм 28-річним чоловіком, американським музикантом Ніком Джонасом відвідала Billboard Music Awards 2021 у Лос-Анджелесі.

Під час пандемії коронавірусу Пріянка працює над організацією допомоги нужденним в Індії під час пандемії Covid-19. Разом із чоловіком вона оголосила про збір коштів у співпраці з GiveIndia та закликала світову спільноту допомогти Індії, зробивши пожертвування. Наразі їм вдалося зібрати зібрати понад 10 млн. доларів.

Заміжжя та активна благодійна діяльність не змусили Чопру покинути кінематограф, і вона продовжила підкорювати Голлівуд, оскільки в Боллівуді Чопра — зірка з першого ешелону.

Зараз акторка знімається в шпигунському серіалі "Цитадель" разом із Річардом Медденом, а також у четвертій частині "Матриці". Раніше вона закінчила роботу над фільмом "Текст для тебе" із Семом Гʼюеном, Селін Діон, Расселом Тові й Омідом Джалілі. Її також можна буде побачити в індійській весільній комедії з Мінді Калінг, де вона не тільки грає, але й продюсує картину.

Пріянка Чопра знялася в стрічці "Білий тигр" (2021) і з'явиться в байопіку про життя Ма Ананда Шили "У пошуках Шили".

У позаминулому році в одному з інтерв'ю індійська акторка розповіла про свою дружбу з Меган Маркл, з якою вона познайомилася ще в 2016 році. "Мегс... вона завжди призначалася для великих справ. Їй судилося стати справжнім символом і гучним голосом змін. Вона знайшла своє покликання, і це дивовижно", — зазначила Чопра.