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Пріянка Чопра продемонструвала найстильніше фарбування волосся зими 2022

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Фото: priyankachopra | Пріянка Чопра

Фарбування передніх пасм яскравими кольорами залишилося в минулому році.

39-річна індійська акторка та фотомодель Пріянка Чопра показала найбільш трендовий спосіб фарбування волосся — контуринг. Напередодні стиліст знаменитості Трейсі Каннінгем поширив відео на своїй сторінці в соцмережі, на якому Пріянка Чопра демонструє нову зачіску з модним наразі контурингом волосся.

Контуринг волосся

У коментарях підписники стиліста оцінили нову зачіску Пріянки Чопри. "Вау, нашому світу потрібно більше ангелів, типу тебе", "супер, тепер хочу спробувати це на своєму волоссі", "нереальна", — пишуть прихильники індійської акторки.

Пріянка Чопра на обкладинці глянцю

Ефект досягається посередництвом гри світлих та темних тонів. Світлі витягують та подовжують форму обличчя, а темні тони — звужують.

Раніше Фокус писав про найстильнішу стрижку сезону зима 2021-22, яку продемонструвала співачка Селена Гомес. Також модель Емілі Ратаковскі здивувала підписників першими фото у 2022-му, на яких постала із зачіскою відомої акторки Джейн Біркін.

Нагадаємо, Пріянка Чопра прикрасила обкладинку журналу Vogue, позуючи на головній сторінці глянцю у сукні Chanel.