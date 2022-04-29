Приянка Чопра показала свое детское фото

Звезда Болливуда часто публикует в соцсетях снимки своей семьи, вспоминая о детстве.

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39-летняя индийская актриса Приянка Чопра поделилась со своими фанатами в соцсетях трогательной фотографией из детства. На снимке маленькая Приянка на руках у своего отца, которого давно нет в живых. Фото актриса опубликовала в Instagram. Об этом пишет издание Нello! magazine.

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"Папина дочурка" — подписала фото актриса. И хотя снимок не очень четкий, на нем несложно заметить радость на лице отца Приянки, который держит на руках маленькую дочку.

Актриса часто делится с подписчиками трогательными снимками семьи. Так на годовщину свадьбы родителей Приянка опубликовала снимок из их молодости, где отец с любовью дарит маме актрисы розу.

"Я всегда так вспоминаю твою годовщину. Скучаю по папе. Люблю тебя", — подписала фото Приянка.

Недавно актриса и ее супруг, американский певец и актер Ник Джонас и сами стали родителями. Чопра рассказа, что ребенка для них выносила и родила суррогатная мать.

Как известно, девочка появился на свет в январе 2022 года в больнице Южной Калифорнии. Ей дали имя Мэлти, что на санскрите означает "маленький ароматный цветок или лунный свет"

Приянка Чопра и Ник Джонас начали встречаться в 2018 году. Спустя несколько месяцев отношений они поженились. Свадьба прошла во дворце Умайд-Бхаван по всем индийским традициям. Ведущим торжества был отец Ника Джонаса.

Как писал ранее Фокус, после рождения Мэлти Приянка и Ник решили полностью посвятить себя дочери и на время уйти из медийного пространства. Незадолго после известия о пополнении в семье звездная пара все же вышла в свет.