Беременная Дженнифер Лоуренс появилась на публике в стильном образе для беременных

Рождение малыша планируется уже в следующем месяце

31-летняя американская актриса кино и телевидения Дженнифер Лоуренс беременна первенцем. За каждым выходом звезды в интересном положени в свет следят миллионы ее фанатов. Недавно она прогулялась со своим мужем, отцом ожидаемого ребенка, Куком Марони по Нью-Йорку. На звезде "Голодных игр" было стильное платье для беременных цвета хаки в клетку, черное классическое пальто, кремовая шапка и солнцезащитные очки. Дополнила образ черная сумочка.

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Стоит отметить, что с Куком Марони, директором художественной галереи, актриса замужем с октября 2019 года. А о первой беременности Дженнифер Лоуренс стало известно только осенью 2021 года, когда инсайдеры, близкие к паре, сообщили, что супруги ожидают ребенка. Также, по словам источника, уже в следующем месяце у Дженнифер родится ожидаемый малыш.

Ранее Фокус сообщал, что Дженнифер Лоуренс вместе с Леонардо Ди Каприо вышла на красную дорожку премьеры фильма Адама Маккея "Не смотри вверх", в котором они сыграли главные роли двух ученых, узнающих о приближении к Земле огромного метеорита. Пользователям Netflix картина будет доступна с 24 декабря 2021 года.

Напомним, в одном из интервью Лоуренс, лауреат премии "Оскар" и трех "Золотых глобусов", призналась, что могла погибнуть, а теперь боится летать самолетами.