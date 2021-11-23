Беременная Дженнифер Лоуренс призналась, что могла погибнуть

Теперь Дженнифер Лоуренс считает, что это "ужасно" — летать самолетами

31-летняя актриса Дженнифер Лоуренс поговорила с журналистами издания Vanity Fair и украсила обложку нового номера глянца. Как стало известно, она не захотела поднимать темы о своем ребенке и муже, Куке Марони. А "сладкое будущее" они надеются построить вместе без свидетелей. Ведь о том, что семейство Дженнифер и Кука ожидает своего первенца, стало известно только в сентябре 2021 года.

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В частности, она призналась, что однажды была на грани между жизнью и смертью. Это произошло в 2017 году. Актриса со своими братьями летела из родного города Луисвилла в Нью-Йорк. Тогда во время полета один из двух двигателей частного самолета оказался неисправным.

"Мы уже готовились умереть", — призналась беременная актриса в интервью изданию.

[ + – ] Дженнифер Лоуренс для Vanity Fair

Увидев взлетно-посадочную полосу, заполненную аварийными службами, Дженнифер начала молиться. "Я подумала: "Боже мой, может, мы переживем это? У меня будет ожог, это будет больно, но, может, мы выживем", — вспомнила она. Благополучно приземлившись, Дженнифер пересела на другой самолет.

После такой истории Дженнифер Лоуренс боится летать самолетами и считает, что это "ужасно", однако ее образ жизни не позволяет полностью отказаться от этого вида транспорта.

Следует отметить, что после длительного перерыва в общественной жизни Лоуренс возвращается на экран в комедии Адама Маккея о конце света "Не смотри вверх", в которой она и Леонардо Ди Каприо сыграют ученых, пытающихся повлиять на поляризованное общество, чтобы те серьезно отнеслись к комете, которая несется к Земле и может уничтожить здесь все живое. Это первая комедия Дженнифер Лоуренс, которая сейчас беременна первенцем. Премьера фильма намечена на 10 декабря 2021 года.

Напомним, накануне Дженнифер Лоуренс появилась на публике в компании Леонардо Ди Каприо. Актеры посетили показ комедии "Не смотри вверх".

Ранее мы сообщали, что беременная первенцем актриса задавала модные осенние тренды. Прогуливаясь с мужем, Дженнифер Лоуренс показала самое стильное трикотажное платье сезона.