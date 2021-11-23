Вагітна Дженніфер Лоренс зізналася, що могла загинути

Тепер Дженніфер Лоренс вважає, що це "жахливо" — літати літаками

31-річна Дженніфер Лоренс поговорила з журналістами видання Vanity Fair і прикрасила обкладинку нового номеру журналу. Як стало відомо, вона не захотіла розкривати теми про свою дитину та чоловіка, Кука Мароні. А "солодке майбутнє" вони сподіваються побудувати разом наодинці. Адже про те, що сімейство Дженніфер і Кука очікує свого первістка, стало відомо тільки у вересні 2021 року.

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Зокрема вона зізналася, що одного разу була на межі між життям та смертю. Це сталося у 2017 році. Акторка зі своїми братами летіла з рідного міста Луїсвілла до Нью-Йорка. Тоді під час польоту один із двох двигунів приватного літака став несправним.

"Ми вже готувалися померти", — зізналася вагітна акторка для видання.

[ + – ] Дженніфер Лоренс для Vanity Fair

Побачивши злітно-посадкову смугу, заповнену аварійними службами, Дженніфер почала молитися. "Я подумала: "Боже мій, може, ми переживемо це? У мене буде опік, це буде боляче, але, може, ми виживемо", — пригадала вона. Благополучно приземлившись, Дженніфер пересіла на інший літак.

Після такої історії Дженніфер Лоренс боїться літати літаками та вважає, що це "жахливо", проте її образ життя не дозволяє їй повністю відмовитися від авіа.

Варто зазначити, що після тривалої перерви в суспільному житті Лоренс повертається на екран у комедії Адама Маккея про кінець світу "Не дивися вгору", у якій вона та Леонардо Ді Капріо зіграють учених, які намагаються вплинути на поляризоване суспільство, щоб ті серйозно поставились до комети, котра мчить до Землі і може знищити тут усе живе. Це перша комедія Дженніфер Лоренс, яка наразі вагітна первістком. Прем’єра фільму запланована на 10 грудня 2021 року.

Нагадаємо, напередодні Дженніфер Лоренс з'явилася на публіці в компанії Леонардо Ді Капріо. Актори відвідали показ комедії "Не дивися вгору".

Раніше ми повідомляли, що вагітна первістком акторка задавала модні осінні тренди. Прогулюючись з чоловіком, Дженніфер Лоренс показала найстильнішу трикотажну сукню сезону.