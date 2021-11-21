Вагітна Дженніфер Лоренс вийшла у світ з Леонардо Ді Капріо
31-річна Дженніфер Лоуренс наразі вагітна первістком
Дженніфер Лоуренс, зірка "Голодних ігор", з’явилася на показі комедії "Не дивися вгору" режисера Адама Маккея разом з Леонардо Ді Капріо. Доволі коротка зелена сукня від Ciao Lucia підкреслила зміни в її фігурі та нове положення. На ногах акторки були рожеві босоніжки від The Attico.
До речі, прем’єра фільму, де зіграли сама Дженніфер Лоренс, Аріана Гранде, Леонардо Ді Капріо, Тімоті Шаламе та інші, очікується 10 грудня 2021 року, а підписникам Netflix комедія буде доступна з 24 грудня.
Дженніфер Лоренс та Леонардо Ді Капріо зіграють у картині пару астрономів, які дізналися про наближення комети до Землі, що знищить все живе при зіткненні. Вони відправляться в медіатурне, аби переконати людей зупинити апокаліпсис.
Варто нагадати, що батьком дитини Дженніфер є Кук Мароні, директор картинної галереї, з яким акторка одружилася в жовтні 2019 року. Про новий етап сімейного життя Дженніфер і Кука ЗМІ дізналися тільки у вересні 2021 року, оскільки її помітили у квітковому комбінезоні, що підкреслював зміни в її фігурі. Тоді ж інсайдери повідомили, що зіркове подружжя очікує свого первістка.
Нагадаємо, нещодавно вагітна акторка демонструвала стильний образ для осені. Вона гуляла з чоловіком на Мангеттені в синій трикотажній сукні-міді в рубчик.
Раніше ми повідомляли, що в будинок Дженніфер Лоренс увірвалася фанатка, аби "познайомитися" з акторкою