Вагітна Дженніфер Лоренс вийшла у світ з Леонардо Ді Капріо

31-річна Дженніфер Лоуренс наразі вагітна первістком

Дженніфер Лоуренс, зірка "Голодних ігор", з’явилася на показі комедії "Не дивися вгору" режисера Адама Маккея разом з Леонардо Ді Капріо. Доволі коротка зелена сукня від Ciao Lucia підкреслила зміни в її фігурі та нове положення. На ногах акторки були рожеві босоніжки від The Attico.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

До речі, прем’єра фільму, де зіграли сама Дженніфер Лоренс, Аріана Гранде, Леонардо Ді Капріо, Тімоті Шаламе та інші, очікується 10 грудня 2021 року, а підписникам Netflix комедія буде доступна з 24 грудня.

[ + – ] Дженніфер Лоренс з Леонардо Ді Капріо на показі комедії "Не дивися вгору"

Дженніфер Лоренс та Леонардо Ді Капріо зіграють у картині пару астрономів, які дізналися про наближення комети до Землі, що знищить все живе при зіткненні. Вони відправляться в медіатурне, аби переконати людей зупинити апокаліпсис.

Варто нагадати, що батьком дитини Дженніфер є Кук Мароні, директор картинної галереї, з яким акторка одружилася в жовтні 2019 року. Про новий етап сімейного життя Дженніфер і Кука ЗМІ дізналися тільки у вересні 2021 року, оскільки її помітили у квітковому комбінезоні, що підкреслював зміни в її фігурі. Тоді ж інсайдери повідомили, що зіркове подружжя очікує свого первістка.

Нагадаємо, нещодавно вагітна акторка демонструвала стильний образ для осені. Вона гуляла з чоловіком на Мангеттені в синій трикотажній сукні-міді в рубчик.

Раніше ми повідомляли, що в будинок Дженніфер Лоренс увірвалася фанатка, аби "познайомитися" з акторкою