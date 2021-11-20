Беременная Дженнифер Лоуренс вышла в свет с Леонардо Ди Каприо

31-летняя Дженнифер Лоуренс беременна первенцем

Дженнифер Лоуренс, звезда "Голодных игр", появилась на показе комедии "Не смотри вверх" режиссера Адама Маккея в обществе Леонардо Ди Каприо. Короткое зеленое платье от Ciao Lucia подчеркнуло изменения в ее фигуре и новое положение в ожидании малыша. Актриса дополнила образ розовыми босоножками от The Attico.

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Премьера новой картины, где сыграли Дженнифер Лоуренс, Ариана Гранде, Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе ожидается 10 декабря 2021, а подписчикам Netflix комедия будет доступна с 24 декабря.

[ + – ] Дженнифер Лоуренс с Леонардо Ди Каприо на показе комедии "Не смотри вверх"

Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо сыграют в картине пару астрономов, узнавших о приближении кометы к Земле, которая уничтожит все живое при столкновении. Герои фильма предпринимают все, чтобы убедить людей остановить апокалипсис.

Стоит напомнить, что отцом ребенка Дженнифер является Кук Марони, директор картинной галереи, за которого актриса вышла замуж в октябре 2019 года. О новом этапе семейной жизни Дженнифер и Кука СМИ узнали только в сентябре 2021 года, поскольку ее заметили в цветочном комбинезоне, подчеркивавшем изменения в ее фигуре. Тогда же инсайдеры сообщили, что звездные супруги ожидают своего первенца.

Напомним, недавно беременная актриса демонстрировала стильный образ для осени. Она гуляла с мужем на Манхэттене в синем трикотажном платье-миди в рубчик.

Ранее мы сообщали, что в дом Дженнифер Лоуренс ворвалась фанатка, чтобы "познакомиться" с актрисой