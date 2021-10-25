Беременная Дженнифер Лоуренс показала самое модное платье осени

Актриса, ожидающая своего первенца, продемонстрировала, что беременность – не помеха выглядеть стильно.

31-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс, которая вышла два года назад замуж за Кука Марони, была замечена на прогулке с мужем на Манхэттене в Нью-Йорке с заметно округлившимся животом, пишет Daily Mail.

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Актриса появилась на улице в стильном осеннем образе. На ней было трикотажное-платье-миди в рубчик популярного в этом сезоне синего цвета, поверх которого она надела темно-серое двубортное пальто. Свой аутфит она дополнила белыми ботинками, темно-коричневой сумочкой и солнцезащитными очками.

Дженнифер и Кук, директор художественной галереи, вместе с 2018 года. В октябре 2019 года они поженились в городе Род-Айленд.

О беременности актрисы впервые заговорили в прошлом месяце, когда ее заметили на улице в цветочном комбинезоне и с округлившимся животом. Тогда источник, приближенный к супругам, подтвердил прессе, что они ждут своего первенца.

После провала фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Лоуренс практически не появлялась на экранах. Первый за последние два года фильм с ее участием, черная комедия "Не смотри наверх" режиссера Адама Маккея, выходит 10 декабря и будет доступен подписчикам Netflix с 24 декабря.

[ + – ] Дженнифер Лоуренс в комедии "Не смотри наверх"

Ее партнером по картине стал Леонардо ДиКаприо. Они играют пару астрономов, которые узнают, что комета, приближающаяся к Земле, скорее всего, столкнется с планетой, уничтожив все живое. Но нынешний политический климат означает, что все, кто находится у власти, не заинтересованы в попытках остановить разрушение, поэтому два ученых отправляются в свое собственное медиа-турне, чтобы попытаться убедить граждан мира остановить апокалипсис.

В комедии также снимались Джона Хилл, Мерил Стрип, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Кейт Бланшетт и другие.

Напомним, в прошлом году в дом Дженнифер Лоуренс вломилась фанатка-преследовательница. Она вошла через парадный вход и успела пересечь несколько комнат, прежде чем ее остановили. Полиции свой поступок она объяснила тем, что хотела "встретится и познакомиться с Дженнифер".

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