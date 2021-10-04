Тренды осени. 7 модных трикотажных платьев на октябрь 2021

В гардеробе каждой девушки должно быть уютное трикотажное платье, которое можно носить с пальто и сапогами

Пока еще не наступила зима, можно и нужно радовать себя прогулками и встречами с друзьями, а трикотажное платье – это универсальный наряд, который можно сочетать буквально со всеми трендами сезона. И осенью 2021 можно подобрать себе платье на любую фигуру и на любой вкус.

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Фокус собрал семь самых модных моделей сезона, которые будут отлично смотреться в октябре, а если теплая погода будет радовать нас и дальше – то и до самой зимы.

Платье-водолазка

[ + – ] Тренды осени 2021: трикотажное платье-водолазка Фото: instagram.com/volgena

На каждый день идеально подойдет длинное платье-водолазка. Его можно дополнить поясом, подчеркнув талию, или же обойтись без него, подобрав платье по фигуре. Дополнить такой образ можно грубыми ботинками-челси, модными в этом сезоне, а сверху накинуть пальто, или тренч.

Трикотажное платье с юбкой-плиссе

[ + – ] Тренды осени 2021: трикотажное платье с юбкой-плиссе Фото: Instagram 425yemets.store

Для торжественного мероприятия, или похода в ресторан подойдет трикотажное платье с юбкой-плиссе. Носить его можно с высокими кожаными сапогами и элегантным пальто. Впрочем, как демонстрируют модницы на Неделях моды, подойдет и короткий пуховик, который сейчас в тренде.

Трикотажное платье на пуговицах

[ + – ] Тренды осени 2021: трикотажное платье на пуговицах Фото: Instagram 425yemets.store

Один из фасонов, который никогда не выходит из моды. Застежка может быть фальшивой, или нет, но такое платье подчеркивает фигуру и отлично смотрится с сапогами, или ботинками на платформе.

Трикотажное платье оверсайз

[ + – ] Тренды осени 2021: трикотажное платье-оверсайз Фото: Instagram hannahchelsiehudson

Еще один стильный вариант – трикотажное платье оверсайз. Его стилисты рекомендуют носить с высокими сапогами и большой сумкой. Дополнить образ можно шляпой в тон обуви, придав образу хиппи-шик. В таком наряде можно отправиться и на свидание, и на встречу с друзьями.

Трикотажное мини-платье

[ + – ] Тренды осени 2021: трикотажное мини-платье Фото: Instagram hannahchelsiehudson

Трикотажное платье по фигуре и длиной до колен прекрасно смотрится с высокими сапогами и пальто, если хочется создать более романтичный облик. Для хулиганского образа стилисты советуют носить мини-платье с грубыми ботинками и кожаной курткой.

Платье-свитер

[ + – ] Тренды осени 2021: трикотажное платье-свитер

Отличный вариант в длине мини – платье-туника объемной вязки. Уютное платье-свитер, если верить инфлюэнсерам из соцсетей – обязательный предмет в гардеробе, даже если вы раньше не задумывались о покупке подобного наряда. Ведь сочетать его можно с любой обувью, а благодаря аксессуарам создавать образы для офиса и прогулки по городу. Особенно хорошо платье-свитер смотрится с сапогами-ботфортами выше колен, или с грубыми ботинками. Дополнить образ можно сумкой в тон и пальто-оверсайз.

Яркое трикотажное платье

[ + – ] Тренды осени 2021: трикотажное платье ярких цветов Фото: Instagram hannahchelsiehudson

Главный тренд сезона осень 2021 – яркое трикотажное платье. Дизайнеры рекомендуют выбрать или монохромное яркое платье, или же скомбинировать сразу несколько цветов. Главное, чтобы оно привлекало внимание и выделяло свою обладательницу на фоне пасмурной осенней погоды. Носите его с контрастной обувью и длинным пальто спокойного светлого оттенка.