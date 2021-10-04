Тренди осені. 7 модних трикотажних суконь на жовтень 2021

У гардеробі кожної дівчини повинна бути затишна трикотажна сукня, яку можна носити з пальто та чобітьми

Поки ще не настала зима, можна і потрібно тішити себе прогулянками та зустрічами з друзями, а трикотажна сукня — це універсальне вбрання, яке можна поєднувати буквально з усіма трендами сезону. І восени 2021 можна підібрати собі сукню на будь-яку фігуру та на будь-який смак.

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Фокус зібрав сім наймодніших моделей сезону, які матимуть гарний вигляд у жовтні, а якщо тепла погода радуватиме нас і далі — то й до самої зими.

Сукня-водолазка

[ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна сукня-водолазка Фото: instagram.com/volgena

На кожен день ідеально підійде довга сукня-водолазка. Її можна доповнити поясом, підкресливши талію, або ж обійтися без нього, підібравши сукню по фігурі. Доповнити такий образ можна грубими черевиками-челсі, модними в цьому сезоні, а зверху накинути пальто або тренч.

Трикотажна сукня зі спідницею-плісе

[ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна сукня зі спідницею-плісе Фото: Instagram 425yemets.store

Для урочистого заходу або походу в ресторан підійде трикотажна сукня зі спідницею-плісе. Носити її можна з високими шкіряними чоботами й елегантним пальто. Втім, як демонструють модниці на Тижнях моди, підійде і короткий пуховик, який зараз у тренді.

Трикотажна сукня на ґудзиках

[ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна сукня на ґудзиках Фото: Instagram 425yemets.store

Один із фасонів, який ніколи не виходить з моди. Застібка може бути фальшивою чи ні, але така сукня підкреслює фігуру та має відмінний вигляд із чобітьми або черевиками на платформі.

Трикотажна сукня оверсайз

[ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна сукня-оверсайз Фото: Instagram hannahchelsiehudson

Ще один стильний варіант — трикотажна сукня оверсайз. Її стилісти рекомендують носити з високими чобітьми та великою сумкою. Доповнити образ можна капелюхом у тон взуття, додавши образу гіпі-шик. У такому вбранні можна відправитися і на побачення, і на зустріч із друзями.

Трикотажна мінісукня

[ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна мінісукня Фото: Instagram hannahchelsiehudson

Трикотажна сукня по фігурі та довжиною до колін має прекрасний вигляд із високими чобітьми та пальто, якщо хочеться створити більш романтичний вигляд. Для хуліганського образу стилісти радять носити мінісукню з грубими черевиками та шкіряною курткою.

Сукня-светр

[ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна сукня-светр

Відмінний варіант у довжині міні — сукня-туніка об'ємної в'язки. Затишна сукня-светр, якщо вірити інфлюенсерам з соцмереж, — обов'язковий предмет у гардеробі, навіть якщо ви раніше не замислювалися про покупку подібного вбрання. Адже поєднувати його можна з будь-яким взуттям, а завдяки аксесуарам створювати образи для офісу та прогулянки по місту. Особливо гарний вигляд сукня-светр має з чобітьми-ботфортами вище колін або з грубими черевиками. Доповнити образ можна сумкою в тон і пальто-оверсайз.

Яскрава трикотажна сукня

[ + – ] Тренди осені 2021: трикотажна сукня яскравих кольорів Фото: Instagram hannahchelsiehudson

Головний тренд сезону осінь 2021 — яскрава трикотажна сукня. Дизайнери рекомендують вибрати або монохромну яскраву сукню, або ж скомбінувати відразу кілька кольорів. Головне, щоб вона привертала увагу та виділяла свою власницю на тлі похмурої осінньої погоди. Носіть його з контрастним взуттям і довгим пальто спокійного світлого відтінку.