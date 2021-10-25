Вагітна Дженніфер Лоуренс показала наймоднішу сукню осені

Актриса, яка чекає свого первістка, продемонструвала, що вагітність — не перешкода мати стильний вигляд.

31-річна американська актриса Дженніфер Лоуренс, яка вийшла два роки тому заміж за Кука Мароні, була помічена на прогулянці з чоловіком на Мангеттені в Нью-Йорку з помітно округленим животом, пише Daily Mail.

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Актриса з'явилася на вулиці в стильному осінньому образі. На ній було трикотажна сукня-міді в рубчик популярного в цьому сезоні синього кольору, поверх якого вона одягла темно-сіре двоборте пальто. Свій аутфіт вона доповнила білими черевиками, темно-коричневою сумочкою та сонцезахисними окулярами.

Дженніфер і Кук, директор художньої галереї, разом із 2018 року. У жовтні 2019 вони одружилися в місті Род-Айленд.

Про вагітність актриси вперше заговорили минулого місяця, коли її помітили на вулиці у квітковому комбінезоні і з округленим животом. Тоді джерело, наближене до подружжя, підтвердило пресі, що вони чекають свого первістка.

Після провалу фільму "Люди Ікс: Темний Фенікс" Лоуренс практично не з'являлася на екранах. Перший за останні два роки фільм з її участю, чорна комедія "Не дивися вгору" режисера Адама Маккея, виходить 10 грудня і буде доступниою передплатникам Netflix із 24 грудня.

[ + – ] Дженніфер Лоуренс у комедії "Не дивися вгору"

Її партнером у картині став Леонардо ДіКапріо. Вони грають пару астрономів, які дізнаються, що комета, що наближається до Землі, швидше за все, зіткнеться з планетою, знищивши все живе. Але нинішній політичний клімат означає, що всі, хто перебувають при владі, не зацікавлені в спробах зупинити руйнування, тому двоє вчених відправляються у своє власне медіатурне, щоб спробувати переконати громадян світу зупинити апокаліпсис.

У комедії також знімалися Джона Гілл, Меріл Стріп, Тімоті Шаламе, Аріана Гранде, Кейт Бланшетт і інші.

Нагадаємо, минулого року в будинок Дженніфер Лоуренс увірвалася фанатка-переслідувачка. Вона увійшла через парадний вхід і встигла перетнути кілька кімнат, перш ніж її зупинили. Поліції свій учинок вона пояснила тим, що хотіла "зустрітися та познайомитися з Дженніфер".

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