Вагітна Дженніфер Лоренс з'явилася на публіці в стильному образі для вагітних

Народження малюка планується вже в наступному місяці

31-річна американська акторка кіно та телебачення Дженніфер Лоренс наразі вагітна первістком. За кожним виходом зірки з цікавим станом у світ стежать мільйони її фанатів. А нещодавно вона прогулялася зі своїм чоловіком, батьком очікуваної дитини, Куком Мароні по Нью-Йорку. На зірці "Голодних ігор" була спеціальна стильна сукня для вагітних кольору хакі у клітинку, чорне класичне пальто, кремова шапка та сонцезахисні окуляри. Доповнила образ чорна сумочка.

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Варто зазначити, що з Куком Мароні, директором художньої галереї, акторка одружена з жовтня 2019 року. А про першу вагітність Дженніфер Лоренс стало відомо тільки восени 2021 року, коли інсайдери, близькі до пари, повідомили, що подружжя очікує на дитину. Також, за словами джерела, уже наступного місяця в Дженніфер народиться очікуваний малюк.

Раніше Фокус повідомляв, що Дженніфер Лоренс разом з Леонардо Ді Капріо вийшла на червону доріжку прем'єри фільму Адама Маккея "Не дивися вгору", у якому вони зіграли головні ролі двох науковців, які дізнаються про наближення до Землі величезного метеориту. Користувачам Netflix картина буде доступна вже з 24 грудня 2021 року.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Лоренс, лауреатка премії "Оскар" та трьох "Золотих глобусів", зізналася, що могла загинути, а тепер боїться літати літаками.