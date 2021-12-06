Вагітна Дженніфер Лоренс вийшла на червону доріжку з Леонардо Ді Капріо

Акторка чекає на першу дитину

31-річна зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоренс, яка наразі вагітна первістком, вийшла на червону доріжку з Леонардо Ді Капріо в Нью-Йорку. Захід був присвячений прем'єрі фільму Адама Маккея "Не дивися вгору", у якому головні ролі виконали 47-річний Ленардо Ді Капріо та вагітна Лоренс.

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Акторка вийшла на публіку в довгій блискучій сукні від Dior з розкішним шлейфом, бахромою, паєтками та рукавами-шлейфами. Як аксесуари Дженніфер Лоренс обрала прикраси від Tiffany & Co.

Головні актори комедії разом позували фотографам на червоній доріжці. Леонардо постійно був поруч з вагітною колегою, не відходячи від неї ні на секунду.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо та вагітна Дженніфер Лоренс у Нью-Йорку

Нагадаємо, що в картині "Не дивися вгору" двоє науковців дізналися про наближення гігантського метеориту до Землі. Зіткнення відбудеться через пів року, тому їм потрібно зупинити апокаліпсис. Для цього вони відправляються в спеціальне медіатурне.

Прем’єра комедії "Не дивися вгору", де зіграли також Аріана Гранде, Тімоті Шаламе, Зендея та інші, очікується 10 грудня 2021 року, а підписникам Netflix комедія буде доступна з 24 грудня.

Зазначимо, що батьком дитини Дженніфер Лоренс є Кук Мароні, директор картинної галереї, з яким вона одружилася в жовтні 2019 року.

Раніше ми повідомляли, що Дженніфер Лоренс уже виходила у світ у супроводі Леонардо Ді Капріо на одному з показів фільму "Не дивися вгору".

Нагадаємо, вагітна Дженніфер Лоренс розповіла, що могла загинути і тепер боїться літати літаками.