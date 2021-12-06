Беременная Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку с Леонардо Ди Каприо

Актриса ждет первого ребенка

31-летняя звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс, беременная первенцем, вышла на красную дорожку из Леонардо Ди Каприо в Нью-Йорке. Мероприятие было посвящено премьере фильма Адама Маккея "Не смотри вверх", в котором главные роли исполнили 47-летний Ленардо Ди Каприо и беременная Лоуренс.

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Актриса вышла на публику в длинном блестящем платье от Dior с роскошным шлейфом, бахромой, пайетками и рукавами-шлейфами. В качестве аксессуаров Дженнифер Лоуренс выбрала украшения от Tiffany & Co.

Главные актеры комедии вместе позировали фотографам на красной дорожке. Леонардо постоянно был рядом с беременной коллегой, не отходя от нее ни на секунду.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо и беременная Дженнифер Лоуренс в Нью-Йорке

Напомним, что в картине "Не смотри вверх" двое ученых узнали о приближении гигантского метеорита к Земле. Столкновение произойдет через полгода, поэтому им нужно остановить апокалипсис и спасти планету. Для этого ученые отправляются в специальное медиа-турне.

Премьера комедии "Не смотри вверх", где сыграли также Ариана Гранде, Тимоти Шаламе, Зендая и другие, ожидается 10 декабря 2021 года, а подписчикам Netflix комедия будет доступна с 24 декабря.

Отметим, что отцом ребенка Дженнифер Лоуренс является Кук Марони, директор картинной галереи, за которого она вышла замуж в октябре 2019 года. О беременности Лоуренс СМИ узнали только в сентябре 2021 года.

Ранее мы сообщали, что Дженнифер Лоуренс уже выходила в свет в сопровождении Леонардо Ди Каприо на одном из показов фильма "Не смотри вверх".

Напомним, беременная Дженнифер Лоуренс рассказала, что могла погибнуть и теперь боится летать самолетами.