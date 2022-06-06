Дженніфер Лоуренс вийшла у світ в ідеальному образі для молодих мам (фото)

Знаменитість у лютому 2022 стала мамою вперше.

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31-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс вийшла у світ в ідеальному образі для молодих мам, що підійде для спекотних літніх днів. Про це повідомляє Daily Mail.

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Молода мама продемонструвала білосніжний образ, коли виходила із студії у Санта-Моніці. На Лоуренс була біла коротка сукня з мереживом та кросівки Nike. У руках акторка тримала жовту спортивну сумку.

Волосся Дженніфер було розпущене, а на обличчі зовсім не було макіяжу.

[ + – ] Дженніфер Лоуренс у Санта-Моніці

Після народження свого першого малюка у лютому 2022 Дженніфер Лоуренс майже не з'являється на публіці, не викладає фото у соцмережі та не відвідує офіційні заходи. То ж ця поява молодої мами стала майже ексклюзивом.

Дженніфер Лоуренс у 2019 році вийшла заміж за галериста Кука Мароні. На зірковому весіллі було 150 гостей,зокрема Кріс Дженнер, Емі Шумер, Емма Стоун, Ешлі Олсен, Адель та інші. 31-річна зірка "Голодних ігор" зазначала, що вважає свого чоловіка найкращою людиною, яку будь-коли зустрічала, а рішення про те, щоб вийти за нього заміж, — найпростішим у її житті.

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс випадково розсекретила стать свого новонародженого малюка, якого всіляко намагається ховати від ока публіки та камер журналістів.

Також Фокус писав про стильний образ для вагітних, який продемонструвала Дженніфер Лоуренс у час, коли виносила свого сина.