На честь художника. Дженніфер Лоуренс уперше назвала ім'я та стать своєї дитини

Знаменитість зізналася, що дуже прив'язалася до дитини.

32-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс уперше розкрила деталі про свого первістка. Про це пише Vogue.

У новому інтерв'ю популярному глянцю зірка "Голодних ігор" зізналася, що народила на початку 2022 сина. Малюка назвали Сай на честь відомого американського художника та абстракціоніста Сая Твомблі. Ініціатором такої ідеї став чоловік акторки, арт-галерист Кук Мароні, який дуже любить творчість митця.

Зокрема зірка екранів зізналася, що дуже сильно прив'язана до своєї дитини, хоча до пологів вважала, що не матиме сильного зв'язку з малюком.

"На ранок після пологів я відчула, що все моє життя почалося спочатку. Мовляв, зараз перший день мого життя. Я просто була така закохана. Я закохалася у всіх дітей навколо. Новонароджені просто чудові. Це рожеві, опухлі, тендітні малюки. Тепер я люблю всіх дітей, — зазначила молода мама.

[ + – ] Дженніфер Лоуренс

У лютому 2022 Дженніфер Лоуренс вперше стала мамою. Після пологів знаменитість майже не з'являється на публічних подіях. Молоду маму лише "ловлять" папараці під час прогулянок з первістком та чоловіком. Зіркове подружжя максимально намагається оберігати свою дитину від громадськості та папараці.

Кук Мароні та Дженніфер Лоуренс одружилися у 2019 на приватній вечірці.

[ + – ] Дженніфер Лоуренс

Нагадаємо, 32-річна Дженніфер Лоуренс перед тим, як вперше стати мамою, пережила кілька втрат дитини.

Також Фокус писав про стильні образи для молодих мам, які часто демонструвала під час прогулянок Дженніфер Лоуренс.