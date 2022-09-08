Дженніфер Лоуренс розповіла про аборт та викидні

У лютому 2022 зірка екранів уперше стала мамою.

32-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс пережила кілька викиднів перед тим, як вперше стати мамою. Про це пише Vogue.

Зірка фільму "Голодні ігри" дала відверте інтерв'ю популярному глянцю та зізналася, що свого часу втратила дитину. Уперше це сталося, коли зірці екранів було 20 років. Тоді Лоуренс запланувала зробити аборт.

Проте вдруге, під час зйомок картини "Не дивіться вгору", Дженніфер Лоуренс пережила викидень. Тоді вже вагітність акторки була запланована.

"Останні п’ять років я так важко працювала, щоб пробачити свого тата та свою сім’ю і спробувати зрозуміти: це інше. Інформація, яку вони отримують, різна. Їхнє життя інше", — відверто розповіла Дженніфер Лоуренс про проблеми зі своєю родиною.

[ + – ] Вагітна Дженніфер Лоуренс з Леонардо Ді Капріо

Зазначимо, що на початку 2022 32-річна Дженніфер Лоуренс уперше стала мамою. У неї та арт-галериста Кука Мароні народився, судячи з усього, син. Оскільки таємницю випадково розкрила телеведуча Еллен Дедженерес під час свого токшоу, гостем якого стала молода мама.

[ + – ] Дженніфер Лоуренс Фото: Getty Images

Після народження первістка зіркова пара рідко виходить у світ, здебільшого їх помічають папараці лише під час прогулянок з дитиною.

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні планують придбати маєток за 20 млн доларів.

Також Фокус писав про комфортний та стильний образ для молодих мам, який нещодавно продемонструвала Дженніфер Лоуренс.