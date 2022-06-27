Дженніфер Лоуренс із чоловіком планують придбати будинок за 20 млн доларів

Взимку 2022 Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні вперше стали батьками.

31-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс відправилася зі своїм чоловіком на пошуки ідеального сімейного гніздечка у Лос-Анджелесі. Про це пише Hollywood Life.

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Зірка фільму "Голодні ігри" та 37-річний галерист Кук Мароні вирушили подивитися своє ймовірне майбутнє житло — колишній будинок німецько-американського кінорежисера Ернста Любіча.

Маєток побудований у 1934 році і іспанському стилі. Як відомо, у ньому є п'ять спалень, вісім ванних кімнат та велика кухня. Уся площа займає близько 9300 кв. футів.

[ + – ] Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні на "полюванні" за своїм ідеальним будинком

Під час огляду сімейного гніздечка молода мама була одягнута в білу сорочку з коротким рукавом та темно-сині шорти. Тим часом чоловік акторки обрав для виходу білу футболку та темно-сині штани.

Кук Мароні та Дженніфер Лоуренс одружилися у 2019 році після року стосунків. На початку 2022 у пари народився первісток. І в мережі ходять чутки, що це хлопчик.

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні вийшли на сімейну прогулянку. Після народження дитини у лютому 2022 молоді батьки рідко виходять на публіку та намагаються вберегти свого первістка від пильного ока папараці.

Також Фокус писав про ідеальний образ для молодих мам на літо 2022, який продемонструвала 31-річна Дженніфер Лоуренс під час прогулянки зі своїм малюком.