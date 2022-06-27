Дженнифер Лоуренс с мужем планируют приобрести дом за 20 млн долларов

Зимой 2022 Дженнифер Лоуренс и Кук Марони впервые стали родителями.

31-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс отправилась со своим мужем на поиски идеального семейного гнездышка в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Hollywood Life.

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Звезда фильма "Голодные игры" и 37-летний галерист Кук Марони отправились посмотреть свое вероятное будущее жилье — бывший дом немецко-американского кинорежиссера Эрнста Любича.

Имение построено в 1934 году и испанском стиле. В нем есть пять спален, восемь ванных комнат и большая кухня. Вся площадь занимает около 9300 кв. футов.

[ + – ] Дженнифер Лоуренс и Кук Марони на "охоте" за своим идеальным домом

Во время осмотра семейного гнезда молодая мама была одета в белую рубашку с коротким рукавом и темно-синие шорты. Тем временем муж актрисы выбрал для выхода белую футболку и темно-синие брюки.

Кук Марони и Дженнифер Лоуренс поженились в 2019 году после года отношений. В начале 2022 у пары родился первенец. И в Сети ходят слухи, что это мальчик.

Напомним, Дженнифер Лоуренс и Кук Марони вышли на семейную прогулку. После рождения ребенка в феврале 2022 молодые родители редко выходят на публику и пытаются уберечь своего первенца от пристального глаза папарацци.

Также Фокус писал об идеальном образе для молодых мам на лето 2022, который продемонстрировала 31-летняя Дженнифер Лоуренс во время прогулки со своим малышом.